В правительстве ЕАО сообщают, что Рождество в этом году пройдет с антиковидными ограничениями. Рождественские церковные службы будут разделены на две части и пройдут 6 и 7 января.Первая церковная предрождественская служба состоится в сочельник, 6 января с 17 до 19 часов, а 7 января служба начнется в девять утра.В храмах будет соблюдаться социальная дистанция и обязательный масочный режим.Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем призвал прихожан поберечь свое здоровье и не посещать церковь людям, находящимся в группе риска по коронавирусу. При этом Архиепископ отметил, что поставить свечи и оставить записки можно будет вне праздничных служб.