По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, за 2020 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали почти 200 километров автомобильных дорог края. Работы провели на дорогах Хабаровска, Хабаровского района и Комсомольска-на-Амуре.В краевой столице ремонт прошел на 46,92 км дорог. Наиболее крупные реконструкции произведены на улицах Краснореченской и Шелеста. В рамках проекта, для обеспечения безопасности вдоль дорог установлены новые дорожные знаки, а также 143 камеры фото- и видео-фиксации.В Хабаровском районе дороги отремонтировали в поселке Корфовском, селах Ракитное, Лесное, Калинка и Сергеевка. Почти на 30 километрах дорог новое покрытие, установлены бордюры, уплотнены обочины и есть разметка.В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали более 21 км дорог. Работа прошла по замене бордюров, нанесению разметки, снятию старого и укладке нового асфальта, установке знаков, поднятию ливневых и инженерных колодцев. Помимо дорог, на улице Партизанской отремонтировано 85% тротуаров.Отремонтировать почти 200 километров дорог при заявленных в плане 150 удалось благодаря средствам резервного фонда Правительства Российской Федерации. Из федерального бюджета в 2020 году на нацпроект выделялось более 1,1 млрд рублей.Напомним, что по приезду в регион Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, одной из приоритетных задач назвал развитие дорожной сети в крае. И на данный момент эта отрасль особенно контролируется руководителем региона.