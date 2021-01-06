В канун светлого праздника Рождество Христово сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят профилактические рейды и проводят беседы с прихожанами и сотрудниками церквей Хабаровска. Так, надзорные органы уже побывали в Градо-Хабаровском соборе Успения Божьей Матери, в Рождество здесь ожидается массовое скопление людей.Сотрудники МЧС напомнили служителям собора порядок действий при возникновении возгораний и чрезвычайных происшествий. Проверили огнетушители и эвакуационные выходы.В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отмечают, что в период праздников в храмах присутствует много декоративных элементов, в том числе сухоцветов, еловых веток. Кроме того, в церквях на службах зажигаются свечи, лампады, которые являются источниками открытого огня, поэтому в Рождество необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности.Во избежание чрезвычайных ситуаций и для быстрого реагирования в ночь с 6 на 7 января у главных храмов края будут дежурить сотрудники пожарного надзора и пожарной охраны.