По информации Министерства здравоохранения Хабаровского края, динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снижается. За время новогодних каникул с 29 декабря по 4 января в крае зарегистрировано 2356 новых случаев заболевания. На лечении находится 4053 человека, занято коек всего 60%.Поэтому ранее перепрофилированные медицинские учреждения под госпитали для ковидных больных будут возвращаться к своей специализации. Среди них и родильный дом № 2 в Хабаровске. Сразу после новогодних каникул роддом начнет работать в обычном режиме.В Хабаровске продолжается вакцинация от COVID-19. Получено 3242 дозы вакцины, прививку сделали более 800 человек, сообщают в Минздраве.