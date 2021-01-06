Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ночью 6 января в районе 20 километра автомобиль слетел с трассы и упал в овраг. В машине находились водитель и пассажир.Спасатели дежурной смены Хабаровского отряда ДВРПСО МЧС России сообщили, что автомобиль съехал задом с 15-метрового склона к железнодорожным путям. Пострадавшие не смогли самостоятельно выбраться наверх, спасатели вытаскивали их с помощью альпинистского снаряжения и щита около двух часов. Водитель и пассажир были переданы работникам «скорой помощи» для осмотра. Обстоятельства аварии устанавливали сотрудники ГИБДД.В связи с гололедицей на дорогах города и загородных трассах ГУ МЧС России по Хабаровскому краю просит относиться к правилам личной безопасности особенно внимательно и ездить очень аккуратно.