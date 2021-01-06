В зоосаде Приамурский акция «Вторая жизнь новогодней елки» уже стала традиционной. На протяжении пяти лет каждое 15 января в городе открываются пункты приема хвои. В пресс-службе зоосада рассказали, что с каждым годом желающих поделиться с животными лакомыми веточками и деревьями становится все больше. Особенно активными стали предприниматели. Елку можно принести на точку сбора, или привезти в зоосад самостоятельно и получить за это бесплатный входной билет.Сотрудники зоосада отмечают, что жители краевой столицы просят открывать больше точек сбора. В этом году дополнительно принимать елки будут возле автодора, плюс, как и в прошлые годы, точки сбора будут на ТЦ «Подсолнух», в центре города и на улице Руднева. Дополнительно о месте и времени хабаровчанам сообщат сотрудники зоосада.