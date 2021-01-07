Как сообщают метеорологи 07 января 2021 года опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.В Хабаровске – возможен небольшой снег, температура ночью от - 26 до -28, днем от -19 до -21, ветер северный 2-8 м/с.В южных районах – небольшой снег, температура ночью от -27 до -29, днем от -18 до -20, ветер северо-западный 2-9 м/с.В центральных районах – без существенных осадков (Советско-Гаванский, Ванинский муниципальные районы – небольшой снег), температура ночью от -23 до -36, днем от -15 до -25, ветер различных направлений 2-11 м/с.В северных районах – без осадков, температура ночью от -26 до -41, днем от -22 до -29, ветер западных направлений 2-14 м/с.Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – спокойное.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 5 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.