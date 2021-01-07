Оперативно-профилактическое мероприятие «Быт» проводится полицейскими региона регулярно, особенно после крупных праздников таких как Новый год. Главная цель рейдов проверить тех, кто состоит на профилактических учетах – все ли целы? Не совершили ли новых правонарушений?В этот раз в ванинском районе на проверку вышли не только сотрудники местного отдела полиции и уголовно-исполнительной инспекции, но и дружинники из «ВАННАРД». Проворящие обошли более 100 подопечных, состоящих на профилактических учетах.- При проведении работы по проверке лиц, состоящих на профилактических учетах, выявлено 9 административных правонарушений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.Кроме того, проверяющими было возбуждено и одно уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Преступление было выявлено также во время рейда.