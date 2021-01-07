Эти состязания, ставшие уже традиционными, проводятся в память о военных строителях, совершивших в 1933 году уникальный лыжный переход по амурскому льду из Хабаровска в строящийся Комсомольск-на-Амуре.Соревнования проходили на базе «Снежинка» и в них приняли участие около 200 спортсменов, среди которых и двое сотрудников 8 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.- Спортсменам предстояло преодолеть две дистанции в гонках классическим и свободным стилем, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства. - Причем бороться за победу участникам пришлось в достаточно сложных условиях, температура воздуха была -27 градусов Цельсия. Но, несмотря на мороз, состязания прошли очень «разгоряченно». В своей возрастной подгруппе 1970-1990 годов рождения не было равных комсомольскому пожарному Игорю Татаринову. В первый день дистанцию 10 километров классическим стилем он прошел за 29 минут 15 секунд. На следующем этапе 5 километров уже коньковым ходом спортсмен преодолел за 17 минут 06 секунд. Такие результаты обеспечили Игорю Татаринову победу в своей подгруппе в обеих дисциплинах. Его коллега по службе Антон Панов, также показал высокий уровень катания. Он лишь чуть уступил на 5-километровой гонке лидеру, заняв второе место с результатом 17 минут 23 секунды.В абсолютном зачете сотрудники МЧС России вошли в десятку лидеров гонок, Игорь Татаринов – 5 место, Антон Панов – 7 место. Как рассказали в главном управлении пожарные постоянно учувствуют в различных забегах занимая призовые места.