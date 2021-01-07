Не секрет, что Хабаровск – это пограничный город, от него до Китая можно рукой подать. На самой границе с южным соседом, на Большом Уссурийском острове стоит часовня святого Виктора Дамасского – раннехристианского мученика, воина служившего в армии во II веке нашей эры и еще во времена древнего Рима отказавшегося приносить присягу языческим богам.Посвящен храм воинам погибших при защите дальневосточных рубежей России. Построили его на стыке веков по проекту Александра и Алефтины Мамешиных и освятили 20 октября 1999 года. А мозаичное панно-икону святого мученика сделал из самоцветов и передал в дар Хабаровской епархии еще один известный художник - Геннадий Павлишин. Затем он передал его в дар Именно в этом храме решил встретить Рождество руководитель региона.- Часовня стоит на границе России и Китая, на самом краю русской земли. Поэтому мы сегодня здесь. Хотим этой молитвой положить начало большим делам по развитию острова, - отметил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.Молебен перед началом всякого благого дела в рождественскую ночь отслужил секретарь Хабаровской епархии Приамурской митрополии Русской Православной Церкви иеромонах Николай.- В Рождество пожелаем здоровья в первую очередь. Год непростой миновал – пандемия коронавируса весь мир парализовала. Многие не пережили эту болезнь. Поэтому в первую очередь – здоровья! Крепкого семейного счастья и благополучия всем хабаровчанам, всем жителям нашего края, - сказал в своем обращении к жителям края Михаил Дегтярев.