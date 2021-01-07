О том что в старом доме по улице Воронежской начался пожар на пульт тревожной службы сообщили очевидцы. По их словам, из окон на втором этаже деревянного барака шел дым и были видны языки пламени. Звонок поступил в полдень.Горело в здание 1947 года постройки. Дом постепенно расселяется и сейчас в нем остались всего две жилые квартиры. Пожарных встречали на улице три человека – жильцы самостоятельно вышли на улицу. Сразу по прибытии на место звено газодымозащитной службы отправилось на разведку.- Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных расчетов уже в 12.43 огонь удалось локализовать, а в 15.30 полностью ликвидировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, в одной из комнат горели домашние вещи. От огня пострадали квартира и крыша здания. Погибших и пострадавших в результате пожара людей нет.Сейчас с причиной возгорания разбираются инспекторы Госпожнадзора, ими проводится проверка.