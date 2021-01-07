Акция полицейский Дед Мороз – всероссийская, но в ней с удовольствием учувствуют и сотрудники внутренних дел Хабаровского края. В частности, в новогодние праздники только в Солнечном районе Дед Мороз в погонах навестил более 80 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.- Дед Мороз и Снегурочка загадывали загадки, слушали стихотворения и песни, подготовленные ребятами, а также в игровой форме объяснили детям правила безопасного поведения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.Сказочные персонажи не только поздравили семьи с наступающим праздником, но и напомнили родителям, чтобы в новом году они больше уделяли внимание здоровому образу жизни и воспитанию своих детей.