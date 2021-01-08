Как сообщают метеорологи 8 января 2021 года опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.В Хабаровске – без существенных осадков, температура ночью от - 27 до -29, днем от -21 до -23, ветер юго-западный 3-8 м/с.В южных районах – без осадков, температура ночью от -30 до -32, днем от -21 до -23, ветер северо-западный 2-9 м/с.В центральных районах – без существенных осадков, температура ночью от -23 до -35, днем от -15 до -17, ветер различных направлений 2-11 м/с.В северных районах – без осадков, температура ночью от -36 до -40, днем от -26 до -28, ветер западный 2-7 м/с.Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – спокойное.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 10 до 25 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.