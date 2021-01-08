Незаконные ледовые переправы – одна из главных проблем безопасности на льду в период новогодних каникул. Многие из хабаровчан, любителей подледной рыбалки выбирают опасные места для передвижения по водоемам. На несанкционированных съездах их уже ждут сотрудники МЧС, ГИБДД и Рыбоохраны. Штраф за проезд на водоемы для водителей может составить от 3 до 5 тысяч рублей.В пригороде Хабаровска есть несколько мест, где автолюбители набили сами себе колею и переправляются на другой берег Амура для отдыха и рыбалки. При чем выезжают на лёд водители как по одиночке, так и достаточно большими группами. Однако все такие «переправы» опасны, так как никто не замеряет здесь толщину ледового покрова, его прочность.- На протяжении всей реки лёд разный. Его толщина минимальна там, где есть стоки теплых вод, быстрое течение, густая растительность. В этом году на Амуре достаточно много мест, где льда нет до сих пор, а есть открытая вода, майны. Как, например, здесь, в районе 16-ой лодочной станции в с. Мичуринское Хабаровского района. Не зная местности или передвигаясь в темноте, сумерках или при плохой погоде такие опасные участки легко не заметить, и тогда трагедии не избежать. Как раз в этом районе – сел Мичуринское, Виноградовка, минувшей зимой было несколько случаев провала автомобилей под лед, к сожалению, с погибшими, - подчеркивают в краевом МЧС.В настоящее время на территории Хабаровского края инспекторами ГИМС МЧС России освидетельствованы и допущены к эксплуатации 11 ледовых переправ.