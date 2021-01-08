Хабаровские семьи, находящиеся в зоне социального риска, посетил полицейский Дед Мороз. Сотрудники краевого МВД не остались в стороне от общероссийской акции и преподнесли детишкам увесистые пакеты со сладостями.Естественно, не за просто так. Чтобы получить вожделенные подарки юные хабаровчане рассказывали Деду Морозу стихи, водили хороводы, а также хвастались своими хорошими оценками.- Пользуясь моментом, инспекторы по делам несовершеннолетних смотрели условия жизни подростков, обеспечивают ли своих детей родители продуктами питания, одеждой, канцелярскими принадлежностями. В профилактических беседах со взрослыми полицейские акцентировали внимание на ответственности за различные противоправные поступки, - сообщает пресс-служба краевого МВД.Всего за праздничные каникулы Дед Мороз в погонах и сотрудники полиции посетили около двухсот семей.