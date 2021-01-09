Как сообщают метеорологи, 9 января 2021 года опасные метеорологические явления в Хабаровском крае не прогнозируются.В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от - 28 до -30 градусов, днем от -21 до -23 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с.В южных районах также без осадков, температура ночью от -28 до -30 градусов, днем от -21 до -23 градусов. Ветер северо-западный 6-11 м/с.В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью от -32 до -34 градусов, днем от -23 до -25 градусов. Ветер различных южный 4-9 м/с.В северных районах преимущественно без осадков, температура ночью от -26 до -36 градусов, днем от -25 до -28 градусов. Ветер различных направлений 5-11 м/с, местами по побережью порывы 15-20 м/с.Солнечная активность – очень низкая. Геомагнитное поле – спокойное.Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 17 микрорентген в час, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.