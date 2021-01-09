В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в краевой столице начнется строительство новой развязки «Воронежская – Большая – Шелеста». Старт возведения намечен на этот год. Всего в регионе планируется отремонтировать боле 120 километров дорог.- В новом году запланирована реализация мероприятий в Хабаровской и Комсомольской городских агломераций, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, а именно – устройство барьерного и пешеходного ограждений, ремонт тротуаров. Серьезные работы предстоит выполнить на улице Тихоокеанской, которую расширят до четырех полос. Этот объект считается достаточно тяжелым как в финансовом, так и в физическом плане. На данном участке развернется строительство надземных и подземных переходов, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.Отметим, что в рамках нацпроекта в 2020 году отремонтировано порядка 200 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.