Ситуация с открытием ледовых переправ в Хабаровском крае вошла в нормальный график. Напомним, что в декабре работало всего два зимника. Это связано с теплой весной - толщина льда на реках не могла достигнуть нужных значений. За праздничную неделю благодаря морозам ситуация нормализовалась.- В январе по краю среднестатистически работает более десяти переправ, сейчас их 11: в Верхнебереинском, Охотском, Хабаровском, имени Полины Осипенко и Николаевском районах, а также под Хабаровском. Действуют три автозимника, еще семь ждут освидетельствования, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.Этой зимой планируется открыть 40 ледовых переправ. Три зимника появятся в Хабаровском районе, в районе имени Лазо - десять, в Ульчском и имени Полины Осипенко районах - по шесть, в Аяно-Майском и Охотском - по четыре, в Николаевском - два, а также по одному в Верхнебуреинском, Комсомольском и Амурском районах. Каждую переправу будут освидетельствовать инспекторы МЧС.Выходить и выезжать на лед можно только в тех местах, где оборудованы и официально открыты ледовые переправы. Узнать о расположении таких мест можно в местной администрации или МЧС.- На реке Амур есть очень тонкие участки льда, которые могут не замерзать всю зиму. Это надо знать и не ездить самостоятельно в непроверенных точках реки. В прошлом году под Хабаровском были случаи, когда под лед проваливались несколько раз в одном месте. Беспечность привела к гибели людей. Родителям мы рекомендуем следить, чтобы дети не играли на речном льду без присмотра, - отметили в правительстве.Если же случилась ситуация, угрожающая жизни либо здоровью, спасатели советуют немедленно сообщать на единый номер вызова оперативных служб «112». По этому телефону всегда готовы оказать любую необходимую помощь.