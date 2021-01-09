В Хабаровске 8 января загорелся столярный цех. О пожаре сообщили очевидцы. На место прибыли сотрудники МЧС, к этому моменту огнем была охвачена крыша деревянного одноэтажного здания.Горящее здание использовалось как склад столярного цеха - на момент пожара в нем хранился цемент. Распространение пламени удалось остановить в 15:29 часов. Через 54 минуты возгорание полностью потушили. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.- Всего для ликвидации пожара и его последствий было задействовано 28 человек личного состава и девять единиц техники. Причины возгорания будут установлены специалистами Государственного пожарного надзора в установленные сроки в ходе проведения комплекса необходимых мероприятий, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.Погибших и пострадавших нет.