Военные в Хабаровском крае провели комплексную тренировку по охране воздушного пространства над регионом. Легенда заключалась в том, что во время разведки дежурные радиотехнических войск обнаружили неопознанные воздушные суда. Была объявлена тревога о воздушном нападении.Координаты летательных аппаратов условных противников были переданы по оперативной линии на вышестоящий командный пункт. Боевые расчеты противовоздушной обороны (ПВО) нашли «вражеские» самолеты и выпустили по ним зенитные управляемые ракеты.- Контроль поражения самолетов «противника» осуществлялся по выработанной информации «промах в норме» на экранах индикаторов, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.