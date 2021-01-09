Спасатели и волонтеры продолжают обработку различных учреждений и объектов Хабаровска. Специалисты дезинфицируют школы, вокзалы и пожарные части, которые несут боевое дежурство. Обработка ведется по заявкам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Хлорсодержащий раствор находится у «обработчиков» в ранцевых приборах. С помощью них продезинфицированы внутренние административные помещения железнодорожного вокзала, кассовые залы, переходы и лестничные марши, залы ожидания. Во время каникул были обработаны учебные классы, столовые, коридоры еще двух общеобразовательных школ Хабаровска. Таким образом, за несколько часов было обработано сразу около десяти тысяч квадратных метров площади на трех объектах.- Также была проведена обработка помещений пожарно-спасательных подразделений Хабаровска, которые выезжают на ликвидацию пожаров. Такая мера необходима для защиты личного состава и предотвращения заболеваний среди сотрудников ведомства, - добавили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.