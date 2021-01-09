В Биробиджане 8 января автовладелец завел машину дома с пульта. Через пару минут мужчина выглянул в окно и опешил: из под капота вырывались языки пламени. Биробиджанец схватил огнетушитель и выбежал на улицу.Потушить машину своими силами мужчина не смог и вызвал пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали возгорание за несколько минут. Спасти машину не удалось - салон и подкапотное пространство полностью выгорели.- В тушении принимали участие восемь сотрудников пожарно-спасательной части № 1 и две единицы техники. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.Вероятная причина возгорания - неисправность электрооборудования авто. Ущерб устанавливается.