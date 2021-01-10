В Хабаровском крае 10 января 2021 года, по информации Дальневосточного УГМС, осадков и иных неблагоприятных погодных явлений не ожидается. Ночные температуры в Хабаровске, центральных и южных районах края опустятся до минус 30 градусов. Днем потеплеет до -21…22. Ветер юго-западный, умеренный, 4-9 м/с.На севере Хабаровского края также морозно. По ночам в Комсомольске-на-Амуре до -35, днем до -22…24 градусов. Дует южный ветер, 5-10 м/с. В Охотске и Аяне немного теплее: ночью до -24, днем -20…22. Немного охладят атмосферу северо-западные ветра, 5-10 м/с.Радиационный фон в пределах нормы по всей территории края, солнечная активность умеренная.В Хабаровском крае действуют 11 ледовых переправ, всего ближе к весне их будет сорок. Не забывайте, что безопасная переправа обозначена знаками, узнать ее точное расположение можно у спасателей.Напоминаем, что 11 января – первый рабочий день в наступившем году. Ожидается, что он пройдет в дружеской атмосфере, поскольку многие уже соскучились по работе и учебе. Однако напоминаем, что пожимать руки и обниматься с коллегами можно только при наличии перчаток и маски – в Хабаровском крае по-прежнему действует масочный режим.