Фестиваль-конкурс «Новые имена Хабаровского края» в этом году будет проводиться по двум направлениям – «Музыкальное исполнительство» и «Изобразительное искусство». Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, работы начнут принимать с 25 января.Темы фестиваля меняются год от года, но все они связаны с историей и культурой России и Хабаровского края. В 2021 году юным творцам предлагают творчески осмыслить образ Александра Невского, образы героев Достоевского, лирику Николая Некрасова. Среди тем – юбилей Дальневосточного художественного музея и борьба с пандемией коронавируса.- Победители будут определены в 11 номинациях, в том числе за лучшее новаторское произведение в области декоративно-прикладного искусства и за лучшее произведение декоративно-прикладного искусства, выполненное в традиционных техниках, - сообщили в оргкомитете фестиваля.Более подробную информацию о фестивале-конкурсе ищите на сайте Дальневосточного художественного музея.