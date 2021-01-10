Во время новогодних каникул, 4 января 2021 года в Санкт-Петербурге произошло разбойное нападение на офис одного из банков на Сенной площади. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, менеджеру банка удалось подать сигнал тревоги и на место немедленно выехал наряд.Когда полиция прибыла на место, выяснилось: в офис зашел гражданин в медицинской маске, наличием которой в наше время не встревожишь. Вместе с девушкой-менеджером посетитель зашел в кассе, где достал предмет, цитируем, «похожий на пистолет». Угрожая этим предметом, он потребовал передать ему всю имеющуюся наличность. В кассе на тот момент было без малого один миллион двести тысяч рублей. Забрав деньги, грабитель скрылся.Но ненадолго: подозреваемого задержали в Сочи и этапировали в Санкт-Петербург. Грабителем оказался уроженец Хабаровского края, тридцатилетний мужчина. Сейчас он задержан и находится в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ (разбой). Это тяжелая статья, наказание по которой не предусматривает условного срока.