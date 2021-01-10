Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, вертолет территориального центра медицины катастроф совершил второй вылет с начала 2021 года.Обращение о выполнении санитарного рейса поступило поздним вечером 9 января из поселка Победа Хабаровского района. Напомним, поселок относится к разряду труднодоступных: до краевого центра можно добраться либо по воде, когда открыта навигация, либо по зимнику. Женщине 1978 года рождения требовалась срочная госпитализация, поэтому речи о доставке пациентки по суше идти не могло.Вертолет Ми-8 с бригадой врачей на борту вылетел из Хабаровска в 22:48 9 января. В краевой центр борт вернулся в 00:57 10 января. Пациентку уже ждала скорая, на которой ее привезли в больницу.