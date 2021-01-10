Гарантийный фонд Хабаровского края подвел итоги за 2020 год. Оказалось, что в минувшем году был поставлен рекорд по количеству выданных поручительств.Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, Фонд является одним из инструментов, помогающих субъектам малого и среднего предпринимательства расширить доступ к кредитным и иным финансовым ресурсам. Гарантийный фонд выступает поручителем при обеспечении сделок по кредиту, займу, лизингу и банковской гарантии.В 2020 году было выдано 162 поручительства на общую сумму 734 миллиона рублей. Около половины – средства, предоставленные на инвестиционные цели.