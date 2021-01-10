Пять с лишним часов длился финал Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Хабаровскому краю, в решающих поединках сошлись заключенные из девяти регионов России.Честь открыть финал чемпионата, проводившегося в дистанционном режиме, предоставили Анатолию Карпову, многократному чемпиону мира, международному гроссмейстеру.Хабаровский край на чемпионате представлял Константин Ганцев из исправительной колонии №7 (находится в Комсомольске-на-Амуре). У Константина второй разряд по шахматам, играть он начал с шести лет, главным учителем называет своего дедушку. В финале чемпионата Константин сыграл девять игр, выиграв в пяти из них.