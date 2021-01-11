В Хабаровском крае 11 января 2021 года, по информации Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается.В Хабаровске - без осадков, температура ночью от - 24 до -26, днем от -16 до -18, ветер юго-западный 5-13 м/с.В южных районах края - без осадков, температура ночью от -24 до -27, днем от -13 до -16, ветер юго-западный 3-12 м/с.В центральных районах региона - без существенных осадков, температура ночью от -24 до -40, днем от -14 до -27, ветер различных направлений 4-13 м/с.На севере края - без существенных осадков, температура ночью от -23 до -40, днем от -20 до -24, ветер западных направлений 2-14 м/с.Солнечная активность - очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Сегодня, 11 января - первый рабочий день. Напоминаем, что пожимать руки и обниматься с коллегами не рекомендуется. В Хабаровском крае по-прежнему действует масочный режим.