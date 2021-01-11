По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций в крае не было.По-прежнему действует режим ЧС в связи с паводковой обстановкой на территории 12 муниципальных образований, в том числе в краевой столице, в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском, Хабаровском, Ульчском и Николаевском районах.За сутки к тушению пожаров привлекалось 182 человека и 52 единицы техники. Четыре возгорания было в жилом секторе, девять на прочих объектах. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасатели за сутки выезжали трижды.