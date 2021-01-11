По данным гидрометеобюро города Биробиджана, в областном центре сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью от -27 до -29. Днем от -15 до -17. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.В Биробиджанском муниципальном районе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха днем от -15 до -17.В Ленинском муниципальном районе днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха днем от -14 до -16.В Октябрьском муниципальном районе днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха днем от -13 до -15.Облученский муниципальный район днем ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха днем от -16 до -18.В Смидовичском муниципальном районе днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха днем от -15 до -17ºС.Солнечная активность - очень низкая. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Еврейской автономной области в норме, отклонений от нормальных значений не зафиксировано.Главное управление МЧС России по ЕАО убедительно просит жителей и гостей ЕАО соблюдать меры безопасности, которые позволят снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций и предупредить возникновение происшествий, способных причинить вред здоровью.