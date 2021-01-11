Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, подвел итоги новогодних каникул. В краевой столице сейчас функционируют 14 новогодних городков, еще десять - в крупных населенных пунктах края. Всего по региону залито более 180 ледовых катков, почти половина из них работает круглосуточно. Сейчас проходит конкурс на лучшее оформление сезонного катка. На территориях новогодних городков работают аниматоры, в некоторых имеются дополнительные точки общепита. В возведении и оборудовании городков принимали участие предприятия края. В Комсомольске-на-Амуре на площади у ДК авиастроителей в строительство городка вложился авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а в Ванино, на площади Мира, городок вырос благодаря АО «ВаниноТрансУголь».- Надо продолжать следить за надлежащим санитарным состоянием не только в учреждениях и организациях, но и за состоянием новогодних городков, катков, снежных и ледовых скульптур. Они как можно дольше должны приносить пользу и радовать жителей края. Руководители на местах несут за это персональную ответственность, - подчеркнул Михаил Дегтярев.Что касается конкурса на лучшее оформление катка - итоги будут подведены до 2 февраля. Победители получат подарки - спортивный инвентарь на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.Как проходит конкурс, рассказал Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики:- Муниципалитеты представляют официальную заявку и подборку тематических фотографий. С 20 января на портале «Голос 27» в сервисе «Люди решают» все желающие смогут проголосовать за понравившегося конкурсанта. Еще раз подчеркну, что выбирать лучших будут не чиновники, а обычные люди, - говорит Андрей Базилевский.За время новогодних каникул в Хабаровском крае прошло 147 физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе массовые катания на коньках и лыжах, спортивные семейные эстафеты, турниры по дворовому хоккею и зимнему футболу. В них приняли участие более 30 тысяч человек.