По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в регионе за время новогодних каникул прошло больше двух тысяч культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, новогодних акций. Мероприятия проводились для людей разной возрастной категории. Театры, концертные залы и культурно-досуговые организации почти на 30% заполнялись зрителями.Двенадцать спектаклей и музыкальных постановок было представлено для детской и семейной аудитории. Некоторые артисты давали больше выступлений. Для того, чтобы все желающие смогли посмотреть концерт или спектакль, их делали чаще, по несколько раз в день, меняли форматы подачи и даже выезжали на дом. Так, Театр юного зрителя по четыре раза в день показывал постановки. Хабаровский краевой театр кукол представил новую форму - выездные семейные спектакли. Краевой музыкальный театр смогли посетить бесплатно дети из малоимущих и многодетных семей, семьи с детьми-инвалидами.Помимо культурно-досуговых мероприятий в крае проводились и спортивные соревнования. Они проходили с участием зрителей, что вызвало позитивную реакцию жителей края, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.- Люди очень соскучились по спорту, по победам. И то, что мы пошли на смягчение режима в праздничные дни - это была правильная мера. Наши земляки с благодарностью и ответственностью к этому относятся - все в масках, держат дистанцию необходимую. Наши люди - самые организованные, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.