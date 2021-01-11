По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, в Биробиджане состоялся кадетский бал, в котором приняли участие 100 кадетов Школы юного пожарного-спасателя и членов всероссийского движения «Школа безопасности».Танцы разделили на три части, это было сделано для того, чтобы соблюсти меры безопасности. Так классы не пересекались друг с другом и танцевали в свое время.В программе бала танцевали полонез, вальс, кадриль, марш «Рим», «Марш герцога Карло», вальс-гавот, вальс-миньон, фигурный вальс, падеграс, экосез. Во время мероприятия проходили игры и конкурсы. В танцах участвовали 45 пар. Они тщательно готовились к этому дню и изучали исторические бальные танцы.Сначала танцевали учащиеся младших классов, затем старшие ребята. По итогам бала награждены лучшие танцевальные пары в многочисленных номинациях. Лучшие танцоры представят регион на Дальневосточном танцевальном этапе в 2021 году.