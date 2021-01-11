10 января, примерно в два часа дня, в Железнодорожном районе Хабаровска произошла коммунальная авария. Прорвало трубопровод с холодной водой. Без воды остались дома по улице Машинистов, 50, 50/1, 50И, 40, 35А, 33А, 33Б, 35, 37, 39, 42; Промывочная, 60, 44, 46, 13, 15, 4А, 1Б, 64; переулку Шмаковский, 10, 2, 8, 11; переулку Машинистов, 6; переулку Клубный, 19; Шмаковская, 8А, 7, 34; Геодезическая, 4А, 4к.1, 4к.2, 6 ВРК.- На месте работает аварийная бригада МУП «Водоканал». Ситуация осложняется тем, что рабочим пришлось раскапывать сильно промерзший грунт. Жалоб от населения не поступало, подвоз питьевой воды осуществляется цистерной №957, - прокомментировали в пресс-службе МУП «Водоканал».Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края, сообщает, что прокуратурой Железнодорожного района проводится проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проверки будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.