По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, за первую декаду января из города вывезли 3923 тонны мусора. Отходы отправились на полигон в район имени Лазо. В прошлом году показатель достиг 3166 тонн, сообщает Виталий Федоров, заместитель начальника городского управления ЖКХ.Виталий Федоров отмечает, что с 5 января хабаровчане начали активнее избавляться от всего ненужного и наводить порядок в домах. С 1 по 5 января вывозилось по 300-350 тонн ТКО ежедневно, а с 5 по 10 января - почти по 400 тонн. За каникулы в мэрию и комитеты поступило порядка 60 жалоб на несвоевременный вывоз мусора, сообщают в пресс-службе администрации города со ссылкой на городское управление ЖКХ.- Все сообщения оперативно отрабатывались, и проблемы устранялись в кратчайшие сроки. В основном горожане жаловались на то, что вокруг контейнеров скапливался не вместившийся в них мусор, который дворники не спешили подбирать. Сетовали на затянувшийся сбор ТКО в частном секторе. Как показали проведенные проверки, в ряде случаев отходы не были вывезены вовремя из-за того, что все подъезды к контейнерным площадкам были заставлены личными автомобилями хабаровчан, и мусоровозы просто не смогли к ним подобраться, - говорит Виталий Федоров.Сейчас работа коммунальных служб работает в соответствии с графиком. О возникающих проблемах хабаровчане могут сообщать в свои жилищные организации.