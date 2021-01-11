Январские каникулы в Хабаровском крае выдались особенно морозными. Но, несмотря на стужу, жители региона традиционно катались на коньках, лыжах и участвовали в спортивных соревнованиях. За десять дней в рамках декады спорта и здоровья в Хабаровском крае прошло больше 150 спортивно-массовых мероприятий. Среди них и рождественские турниры, и товарищеские встречи по различным видам спорта, фестивали, веселые старты, спортивные праздники, комбинированные эстафеты среди семейных команд, массовые катания на коньках, лыжах, санках. Более 42 тысяч жителей региона вышли на улицы и поучаствовали в мероприятиях, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.В рамках декады спорта 1 января состоялся «Забег обещаний», он прошел на краевой набережной в Хабаровске. Спортивные мероприятия прошли не только в краевой столице, но и в районах края. В городе Вяземский провели турнир по хоккею на кубок главы на хоккейной площадке стадиона «Локомотив». В соревнованиях участвовали команды ветеранов и молодежи. В поселке Херпучи района имени Полины Осипенко открыли ледовый каток, а в Аяне состоялся новогодний турнир по волейболу. Рождественский турнир по хоккею прошел в Советско-Гаванском районе и районе имени Лазо. В Ванино провели акцию «В новый год с ГТО».Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края отмечает, что с каждым годом в декаде спорта и здоровья принимают участие все больше жителей региона. Как и в прошлые годы, особенно популярным спортивным занятием у жителей региона остается катание на коньках.