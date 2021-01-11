В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края сообщают, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на вооружение лесопожарных формирований Хабаровского края поступило пять вахтовых автобусов и восемь воздуходувных устройств.По информации краевого комитета лесного хозяйства, пожароопасный сезон в Хабаровском крае завершился 11 ноября 2020 года, но лесная охрана уже сейчас готовится к новому сезону пожаров. Обновляется оборудование, так как техника очень активно используется. Новые вахтовые автобусы позволят доставлять бригады пожарных к местам тушения. А ранцевые воздуходувные устройства будут использоваться в борьбе с огнем.В прошлом году Хабаровский край получил семь бульдозеров, три тягача с полуприцепами, пять автомобилей УАЗ повышенной проходимости и десять снегоболотоходов. Техника закупалась за счет федеральных средств. В 2020 году региону на технику и оборудование перечислили 151 миллион рублей.