В праздничные выходные дни структурные подразделения мэрии Хабаровска проводили проверки в общественных местах города на предмет соблюдения масочного режима. По информации пресс-службы администрации города, хабаровчане пренебрегали средствами индивидуальной защиты.4 и 6 января проверка прошла на остановках «Дворец культуры профсоюзов» и «Железнодорожный вокзал». Проверили больше 30 автобусов, нарушителей оказалось много, отмечает Анна Райх, главный специалист городского управления промышленности, транспорта, связи.- В ходе рейдов мы выявили четырех водителей, находившихся на линии без масок: одного - в автобусе 13-го маршрута и еще троих - на маршруте №24. После сделанных им замечаний шоферы экипировались, как положено. Пассажиры тоже почему-то позволили себе расслабиться. Больше половины из них пребывали на борту без средств индивидуальной защиты, но при виде проверяющих маски все-таки надевали, - рассказала Анна Райх.