11 января, во Всероссийский день заповедников и национальных парков завершилась эко-эстафета зоосада «Приамурский» имени В. П. Сысоева «Хвойный лес сохраняйте! Эстафету передавайте!». В эстафете приняли участие порядка 130 человек из Хабаровского и Приморского краев, в том числе ребята с ограниченными возможностями, сообщают в министерстве культуры Хабаровского края.Самыми активными и инициативными признали ребят из Города юности, рабочих поселков Охотск и Чегдомын, сел Иннокентьевка и Найхин. По условиям эстафеты участники рассказывали о важности бережного отношения к природе, призывали сохранять хвойный лес и передавали палочку в виде елки.Участники познакомились с тематическим творчеством художника Павлишина, почетного жителя Хабаровского края. Участники эстафеты получили сертификаты, семья Гришиных из рабочего поселка ЦЭС Верхнебуреинского района получила специальный приз от краевой ассоциации «Здоровье и семья».