По сообщению пресс-службы администрации города Хабаровска, в ближайшие дни станет известен победитель открытого конкурса по обращению с животными без владельцев, который в 2021 будет вести эту работу на территории города.Анастасия Кучмежак, главный специалист городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда, говорит, что предприниматели не горят желанием заниматься отловом. В прошлом году торги несколько раз завершались без единого участника.- Краевая субвенция на осуществление этой деятельности на 2021 год составляет немногим более 7 миллионов рублей. Эта сумма позволит провести все процедуры, требуемые законодательством, для 709 животных. К сожалению, конкуренции в этой сфере нет. Фактически работает один предприниматель, - говорит Анастасия Кучмежак.До 20 февраля 2021 отлавливать бесхозных собак по договору с администрацией будет ИП Лемихова. Все хвостатые стерилизуются и прививаются от бешенства. Полный цикл пребывания в приюте составляет около 20 дней. На еду и все положенные процедуры для каждого питомца тратится 8106 рублей.