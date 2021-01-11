По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, в новогодние каникулы в магазинах и кафе города провели проверки сотрудники управления торговли совместно с полицейскими.- В праздники прошло три проверочных мероприятия, в ходе которых было проинспектировано 144 объекта торговли и общепита. С проверками представители мэрии и правоохранительных органов побывали во всех районах города, в том числе в таких крупных торговых центрах как «Лотос», «Большая медведица», «Кумир» и «Норд». Полицейскими было составлено два протокола в отношении двух работников кафе «Хлебомясъ» и посетителя ТЦ «Норд», проигнорировавших соблюдение масочного режима. Виновные будут привлечены к ответственности, а с руководителями предприятий мы проведем серьезную разъяснительную работу, - рассказала Ольга Щетинина, заместитель начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания.Ольга Щетинина отметила, что во время новогодних каникул хабаровчан без масок в магазинах, кафе и закусочных было гораздо больше, чем в декабре прошлого года.