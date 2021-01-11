По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, в минувшие каникулы новогодние городки посетило чуть больше 40 тысяч человек. Это в разы меньше, чем в прошлые годы. Однако это не помешало отдельным личностям оставить о своем визите печальную память. Вандалы повредили ледовую композицию «Ловец снов», которую изваяли скульпторы Павел Смолин и Богдан Королев, принимавшие участие в XVIII ежегодном творческом конкурсе «Амурский хрусталь». Эта работа была высоко оценена жюри и заняла третье место не пьедестале призеров. Теперь, благодаря чьим-то «очумелым ручкам», ледяные часы, являющиеся базовой частью скульптуры, остались без стрелок.И все-таки горожанам и гостям города есть еще чем полюбоваться: в целом новогодние городки своей привлекательности пока не утратили.В общей сложности в Хабаровске открыты 12 больших муниципальных новогодних городков и более 160 дворовых площадок, украшенных хабаровчанами. Для любителей зимних забав работают девять катков на муниципальных стадионах и в популярных местах массового отдыха людей, а во дворах детей и взрослых ждут 65 хоккейных коробок.