По информации ГИБДД города Хабаровска за минувшие выходные в городе произошло 293 дорожно-транспортных происшествия. 18 из них - с пострадавшими. В авариях никто не погиб. Всего нарушений правил дорожного движения было 2228. На красный проехало 120 машин, в нетрезвом виде катались 98 автолюбителей. На встречную полосу выехало 12 автомобилей. Не пристегнулись ремнем безопасности 175 человек, не пропустили пешеходов – 121 автолюбитель. Зарегистрировано 122 Нарушения перевозки детей. Пешеходы нарушили правила 122 раза.