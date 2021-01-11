По информации пресс-службы Биробиджанского районного суда ЕАО, житель областного центра осуждён за систематическое предоставление своей квартиры потребителям наркотических средств. Суд установил, что с февраля по март 2020 года к 55-летнему гражданину постоянно приходили знакомые, употребляющие наркотические средства опийной группы. Посетители пользовались кухней хозяина квартиры, газовой плитой, водой, посудой для приготовления и потребления запрещённых веществ, мебелью для отдыха. И. обеспечивал безопасность гостей и сам вместе с ними принимал наркотики. Подсудимый свою вину признал полностью. Она также подтвердилась собранными по делу доказательствами.Действия виновного квалифицированы по ч. 1 ст. 232 УК РФ - систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств.Обстоятельства, смягчающие наказание, - полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном. Обстоятельство, отягчающее наказание, - рецидив преступлений. И. уже привлекался к уголовно ответственности, отбывал наказание реально. Суд назначил 1 год 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.