По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, вчера, 11 января, проведена рейд-проверка предпринимателей на предмет соблюдения взятых на себя обязательств по снижению цен на ряд социально значимых товаров.Согласно договоренности предприниматели обязались остановить рост цен на сахар и подсолнечное масло, который был отмечен осенью прошлого года. Так, на федеральном уровне была зафиксирована предельная стоимость этих товарных позиций: 121 рубль за литр подсолнечного масла и 60 рублей за килограмм сахара. По информации краевого минсельхоза, предприниматели в целом выполняют взятые на себя обязательства, а к соответствующему соглашению присоединились торговые сети «Амба», «Амбар», «Реми», «Экономыч» и ряд предпринимателей из районов края.Помимо оговоренных позиций предприниматели снизили торговые надбавки на ряд других социальных товарных позиций. Перечень они определяли самостоятельно исходя из потребительского спроса.- В среднем торговые надбавки мы снизили на 5-15%. Например, на подсолнечное масло наценка была 22%, теперь - 5%. На гречку - с 12% до 2%. На сахар-песок - с 12% до 5%, - отмечает заместитель коммерческого директора одной из торговых сетей края.Мониторинг ценовой ситуации краевые власти будут продолжать.- Хочу поблагодарить наших предпринимателей, которые взяли на себя дополнительную социальную нагрузку в непростой ситуации. Благодаря такой позиции в регионе удалось не допустить сильных ценовых колебаний, - отмечает Александр Шкурин, заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.При этом краевые власти будут адресно работать с поставщиками, которые планируют повышение стоимости своей продукции. Обо всех случаях, когда колебания цен не обоснованы с точки зрения экономики предприятия, предпринимателей просят информировать краевой минсельхоз. При необходимости ведомство будет привлекать для разбирательства региональное управление ФАС, отмечают в правительстве края.