В Хабаровском крае 12 января 2021 года, по информации Дальневосточного УГМС, возможен небольшой снег.В Хабаровске - возможен небольшой снег, температура днем от -12 до -14, ветер юго-восточный 4-9 м/с.В южных районах - местами небольшой снег, температура днем от -9 до -15, ветер юго-восточный 6-11 м/с.В центральных районах - местами небольшой снег, температура днем от -9 до -27, ветер различных направлений 2-13 м/с.В северных районах - преимущественно без осадков, температура днем от -18 до -29, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с.Солнечная активность - очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 10 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Сегодня, 12 января - рабочий день. Напоминаем, что пожимать руки и обниматься с коллегами не рекомендуется. В Хабаровском крае по-прежнему действует масочный режим.