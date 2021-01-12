По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в новогодние каникулы в крае работала горячая линия по вывозу мусора. Министерство ЖКХ Хабаровского края подвело предварительные итоги работы. Горячая линия была запущена для того, чтобы оперативно решать проблему переполненных контейнеров. За десять дней выходных в колл-центр обратилось более 100 человек. При этом почти 70% звонков поступило из Хабаровска.- В основном звонили хабаровчане. Люди жаловались на переполненные контейнеры в жилых кварталах. Большую часть жалоб удалось отработать в течение суток. Однако есть обращения, которые еще находятся в работе. В любом случае горячая линия себя оправдала, - прокомментировали в краевом министерстве ЖКХ.В ведомстве сообщили, что проблемы решались совместно с муниципалитетом, откуда приходил звонок. Вывоз мусора обеспечили компании, занимающиеся транспортировкой ТКО. В краевой столице благодаря вмешательству властей во дворах на Амурском бульваре и на улице Ясной в полном объеме вывезли мусор. Звонки о проблемах поступили от жильцов этих домов.Горячая линия принимала звонки и от жителей Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Николаевского, Комсомольского и имени Лазо районов, отмечают в пресс-службе краевого правительства.После праздников горячая линия продолжает работать. Сообщить о переполненных контейнерах или несанкционированных свалках можно по номеру: 8 (4212) 32-48-43. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00.