После продолжительной болезни 6 января ушел из жизни Сергей Георгиевич Дигор, глава села Бельго.Галина Дигор, и.о. главы Бельговского сельского поселения, сообщила, что прощальная панихида состоится сегодня, 12 января с 13:00 в ритуальном зале по адресу: улица Культурная, 5.Дигор Сергей Георгиевич родился 20 сентября 1963 года в селе Нижние Халбы Комсомольского района Хабаровского края. В 1979 году поступил и в 1983 году окончил Комсомольский-на-Амуре строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Служил в Советской Армии, работал слесарем-ремонтником на центральной обогатительной фабрике поселка Солнечный Хабаровского края, затем плотником в колхозе имени Ленина села Бельго Комсомольского района. В 1990 году избирался заместителем председателя исполкома Бельговского сельского Совета народных депутатов. С 2000 по 2004 год работал заместителем председателя национально-родовой общины «Кичи» в селе Бельго, одно время работал за границей, а в 2008 году был избран главой Бельговского сельского поселения. В апреле 2014 года вступил в должность вновь избранного главы Бельговского сельского поселения.