По информации диспетчерской службы администрации города, в Хабаровске на утро 12 января отключений горячей и холодной воды не зафиксировано. Отопление, электроэнергию и газ также не отключали.В Хабаровске не работает 29 лифтов. За вчерашний день на дорогах города поработала 51 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 16 машин. На дороги краевого центра за сутки было высыпано 159, 3 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Вывезено 196 кубометров снега. В городе в минувшие сутки произошло 44 ДТП. На пульт «03» поступило 826 вызовов.Сегодня утром на городские маршруты вышло 570 единиц общественного транспорта: 31 трамвай, 17 троллейбусов и 522 автобуса.